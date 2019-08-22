В Слуге народа рассказали об аппетитах к парламентским комитетам

Руслан Стефанчук / официальный сайт президента Украины

Избранный народным депутатом от Слуги народа, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил о том, что его партия планирует возглавить 21 комитет в будущем парламенте.

"То, на что мы претендуем, мы уже определили. Если не ошибаюсь, 21 комитет мы хотели бы перенять председательство и взять двух первых заместителей", - заявил Стефанчук журналистам в Киеве.

Он также добавил, что каждая партия в Верховной Раде должна быть пропорционально представлена в комитетах.

Напомним, ранее в новой Раде предложили создать более двадцати комитетов. До этого стало известно, какие комитеты в Раде хотят Петр Порошенко и его партия Европейская солидарность.