СМИ узнали, в какие комитеты Рады хотят пролезть Порошенко и Вакарчук

Святослав Вакарчук и Петр Порошенко / УНИАН

Пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко и фронтмен рок-группы Океана Эльзы Святослав Вакарчук (чьи партии - Европейская солидарность и Голос - прошли в Раду) выбрали парламентский комитет, в котором хотят работать.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в секретариате парламента. По имеющимся данным, войти в состав комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Соответствующие заявки от их фракций уже зарегистрированы.

Руководить комитетом будет депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко. Представители этой политической силы получат в нем большинство мест — шесть из десяти.

Напомним, ранее стало известно, какие комитеты в Раде хотят Петр Порошенко и его партия. До этого в партии объяснили, почему не хотят пост вице-спикера Рады