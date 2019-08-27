Макрон вколотил гвоздь в гегемонию Запада и "построил глазки" Путину

Макрон призвал начать диалог с Москвой / Reuters

27 августа, во вторник, президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее накормил Путина сорбетом из черных крымских помидоров, заявил, что доминирование западных стран в мире завершается из-за новых геополитических изменений.

По словам Макрона, причиной конца гегемонии западных стран становится все большее укрепление "новых государств", серди которых президент Франции назвал Китай и Россию.

"Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются", - заявил Макрон.

Кроме того, лидер Франции во всеуслышание призвал другие страны начать общение с Москвой.

"Если в определенный момент мы не сумеем сделать что-нибудь полезное вместе с Россией, мы останемся при глубоко бесплодной напряженности, мы продолжим иметь всюду в Европе замороженные конфликты. Мы продолжим жить в Европе как в театре стратегической борьбы между США и Россией", - цитируют Макрона российские СМИ.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон озвучил дату встречи лидеров нормандской четверки. По словам Макрона, он вместе с Владимиром Зеленским, Ангелой Меркель и Владимиром Путиным обсудят ситуацию на Донбассе уже в следующем месяце.

Читайте такжеПрезидент Бразилии обидел жену Макрона и получил по ушам"Встреча в нормандском формате на уровне президентов пройдёт в сентябре", — процитировал президента Франции российский Telegram-ресурс Раньше всех.