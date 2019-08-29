СМИ узнали, как может работать новая Рада: опубликован календарный план

Первое пленарное заседание второй сессии Рады может пройти в начале сентября, выяснили журналисты / Reuters

Верховная Рада IX созыва может проработать в пленарном режиме с сентября текущего года по январь 2020-го.

Первое пленарное заседание второй сессии парламента запланировано на 3 сентября, говорится в проекте календарного плана, опубликованном РБК-Украина.

По данным агентства, проект плана сегодня - в четверг, 29 августа, нардепы должны утвердить на первом заседании Рады.

В сентябре парламент может работать в пленарном режиме с 10 по 13 число и с 17 по 20-е. В календарном плане отмечено, что последнее пленарное заседание второй сессии Рады может состояться 24 января.

Первое пленарное заседание второй сессии Рады может пройти в начале сентября, выяснили журналисты / rbc.ua

Напомним, 29 августа прошло торжественное заседание парламента, в мероприятии, в частности, приняли участие президент Владимир Зеленский и бывшие главы государства. Избранные нардепами политики приняли присягу и ушли на перерыв.