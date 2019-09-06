Легализация оружия в Украине: Зеленский ответил на петицию

Владимир Зеленский не одобрил петицию о легализации оружия в Украине / GettyImages

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой предлагалось легализовать оружие для самозащиты граждан Украины.

Легализация обращения оружия преждевременна, поэтому не может быть поддержана, говорится в ответе украинского лидера на петицию, размещенном на сайте президента.

Зеленский считает, что из-за проведения Россией агрессивной политики против Украины и наличия в нашей стране большого количества незаконного оружия, нужно не допустить дополнительных условий для пренебрежительного отношения к человеческой жизни.

"Обращая внимание на определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность - человека, его жизнь и здоровье,… и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной…", - отметил глава государства.

Петиция о легализации оружия в Украине

/ petition.president.gov.ua

Ответ Владимира Зеленского на петицию о легализации оружия в Украине

/ petition.president.gov.ua

Напомним, петиция, в которой было предложено легализовать в Украине оружие для самозащиты граждан, была обнародована на сайте президента 22 мая от имени главы набсовета Всеукраинской общественной организации Украинская ассоциация владельцев оружия Георгия Учайкина, а позже набрала более 25 тысяч голосов.