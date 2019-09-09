Борт из Украины в Москву: в Кремле "зажали" список пленных

9 сентября 2019, 15:29

Песков не смог или не захотел прояснить ситуацию с российским гражданством для украинцев, прибывших по обмену в Москву.

Песков
Песков отказался раскрывать список пленных / Фото: Вести.ру

Пресс-секретарь лидера россиян Владимира Путина Дмитрий Песков, который ранее раскрыл секрет бодрости своего патрона, отказался отвечать на вопрос об удерживаемых лицах, которых Украина передала России в ходе обмена пленными 7 сентября.

Отметим, в ходе общения с журналистами, Песков обещал, что полный список будет озвучен позднее, а потом съехал с темы словами: "Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую".

Кроме того, Песков не смог или не захотел прояснить ситуацию с российским гражданством для украинцев, прибывших по обмену в Москву.

Единственное, о чем рассказал российским журналистам пресс-секретарь президента России, так это о том, почему Путина не было в аэропорту, когда привезли пленных из Украины.

"Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться", - высказался Песков.

Правда, еще 7 сентября главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов опубликовал фотографию тех, кого в рамках обмена пленными освободила Украина.

Пленные, которых выдала России Украина / Алексей Венедиктов

Читайте такжеЗеленский после обмена пленными позвонил ПутинуНапомним, 7 сентября СМИ узнали, кого Украина передала России в ходе обмена пленными. Сообщалось, что украинская сторона внесла в список для обмена более 30 человек, среди них много не граждан Российской Федерации.

Обмен пленными - список людей, которых якобы Украина передала РФ:

Россиянин Баранов Александр Вячеславович, 11.08.1983 г.р.

Одесситка Бобова Алена Григорьевна, 26.04.1972 г.р.

Луганчанин Басханов Аслан Межитович, 06.04.1966 г.р.

Киевлянин Васьковский Андрей Сергеевич, 25.12.1991 г.р.

Россиянин Галичий Владимир Алексеевич, 18.01.1948 г.р.

Гнатьев Сергей Сергеевич из Севастополя, 13.04.1988 г.р. 

Ежов Станислав Станиславович, 22.06.1978 г.р.

Россиянин Жидких Аркадий Юрьевич, 09.11.1967 г.р.

Россиянин Кимаковский Игорь Владимирович, 28.04.1972 г.р.

Россиянка Ковалис Ольга Валерьевна, 07.08.1968 г.р.

Кореновский Дмитрий Евстафьеич, 18.03.1972 г.р.

Костенко Андрей Сергеевич, 18.09.1984 г.р.

Лазаренко Алексей Александрович, 13.10.1985 г.р.

Лазарев Сергей Александрович, 07.05.1957 г.р.

Ломако Юрий Николаевич, 04.02.1961 г.р.

Молдаванин Мельничук Петр Николаевич, 12.07.1972 г.р.

Россиянин Мефедов Евгений Игоревич, 22.05.1983 г.р.

Россиянин Одинцов Максим Евгеньевич, 25.04.1983 г.р.

Просолова Юлия Вадимовна, 13.02.1988 г.р.

Ракушин Александр Сергеевич, 19.03.1963 г.р.

Радионова Антонина Петровна, 06.09.1969 г.р.

Саттаров Александр Валерьевич. 28.12.1980 г.р.

Россиянин Седиков Алексей Сергеевич, 10.10.1979 г.р.

Синичак Тарас Петрович, 24.06.1977 г.р.

Тарасенко Александр Сергеевич, 10.07.1970 г.р.

Федоров Виктор Андреевич, 18.07.1969 г.р.

Хитров Денис Васильевич, 28.04.1977 г.р.

Россиянин Черных Павел Сергеевич, 04.08.1974 г.р.

Пикалов Валерий Валерьевич, 19.07.1975 г.р.

Украинка Рудая Ольга Владимировна, 27.07.1972 г.р.

Луганчанин Еремин Николай Николаевич, 22.08.1961 г.р.

Россиянин Егоров Сергей Геннадьевич, 03.10.1980 г.р.

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