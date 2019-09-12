"Несовместимо с демократией": Порошенко вызверился на Зеленского из-за роспуска ЦИК

Петр Порошенко оценил инициативу Владимира Зеленского / Reuters

Решение президента Владимира Зеленского о роспуске Центральной избирательной комиссии прокомментировал экс-президент Петр Порошенко.

По его мнению, такое решение свидетельствует о политической мотивации, а также является несовместимым с демократическими принципами.

"Решение о роспуске Центральной избирательной комиссии является политически мотивированным и несовместимым с демократическими принципами развития страны. Об этом говорили с временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором. Во время президентских и парламентских выборов члены ЦИК доказали свой профессионализм и беспристрастность", - подчеркнул Порошенко в своем Facebook.

Напомним, ранее в ЦИК оценили намерение Зеленского распустить комиссию.