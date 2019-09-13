В Балтиморе надули и запустили в небо Трампа в образе крысы

Воздушный шар, изображающий Трампа в образе крысы / baltimore.cbslocal.com

Жители американского города Балтимор накануне визита президента США Дональда Трампа надули гигантский воздушный шар, изображающий американского лидера в образе крысы. Надувной грызун имеет белокурую шевелюру президента США, красный галстук и телефон в правой лапке. Кроме того, на него прикрепили стикер с надписью: "Борись с фашизмом, останови Трампа".

По данным телеканала CBS News, шар подняли над улицей Президент-стрит, которую предложили переименовать в проспект президента Барака Обамы. Таким образом жители Балтимора решили показать свое недовольство высказываниями Трампа о том, что город заражен преступностью и крысами, в адрес конгрессмена-демократа от штата Мэриленд Элайджи Каммингса.

Стоит отметить, что Каммингс отвечает за расследования против американского президента и членов его семьи, а большинство его избирателей являются афроамериканцами, из-за чего Трампа обвинили в расизме.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп оскандалился, назвав мэра Лондона "законченным неудачником".