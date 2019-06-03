Любезность высшего левела: Трамп прилетел в Лондон и обозвал мэра города "законченным неудачником"

Трамп обозвал мэра Лондона / Фото: REUTERS

Вчера градоначальник британской столицы, мусульманин, выходец из семьи пакистанских эмигрантов Садик Хан назвал президента США Дональда Трампа фашистом ХХ века. Сегодня, 3 июня, в день своего официального визита в Великобританию, перед самой посадкой самолета, 72-летний президент США обозвал мэра Лондона "законченным неудачником".

"Саддик Хан, который, судя по всему, ужасно работает в качестве мэра Лондона, проявил глупую недоброжелательность в связи с визитом президента Соединенных Штатов, который является самым важным союзником Соединенного Королевства. Он законченный неудачник, который должен сосредоточиться на преступлениях в Лондоне, а не на мне", - написал гневный пост в Twitter Дональд Трамп.

Но дальше – больше. Трампу показалось этого мало, и он сравнил мэра Лондона с градоначальником Нью-Йорка, который, по его личному мнению, работал ужасно.

"Хан очень напоминает мне нашего очень тупого и некомпетентного мэра Нью-Йорка де Блазио, который тоже ужасно работал. В любом случае, я с нетерпением жду возможности стать великим другом Соединенного Королевства и с нетерпением жду моего визита. Посадка сейчас!", - написал Трамп.

Читайте также"Фашисты ХХ века": мэр Лондона жестко прошелся по Трампу, Орбану и Ле ПенНапомним, ранее мэр Лондона жестко прошелся по Дональду Трампу. Хан разнес американского президента и назвал его одним из самых вопиющих примеров "растущей глобальной угрозы" для либеральной демократии аккурат перед его запланированным визитом в Лондон.

Также ранее мэр столицы Великобритании Садик Хан выдал официальное разрешения на запуск гигантского воздушного шара "бэби-Трампа" во время визита американского президента Дональда Трампа в Лондон 3 июня.