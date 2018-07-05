В Лондоне надуют и запустят в воздух гигантского Дональда Трампа

Градоначальник столицы Великобритании Садик Хан выдал официальное разрешения на запуск гигантского воздушного шара "бэби-Трампа" во время визита американского президента Дональда Трампа в Лондон, который состоится на будущей неделе.

Соответствующее сообщение в четверг, 5 июля, опубликовали журналисты CNN.

"Гигантский воздушный шар "бэби-Трамп" должен быть запущен в небо рядом с парламентом Великобритании во время визита президента США Дональда Трампа в Лондон на следующей неделе", − говорится в тексте.

Воздушный шар высотой в шесть метров в виде гигантского ребенка с лицом Дональда Трампа намереваются запустить активисты. Кроме того, они собираются пройти маршем по Лондонe, протестуя против визита президента США в Великобританию.

Ожидается, что шар будет летать над центром Лондона на протяжении двух часов в будущую пятницу, 13 июля.

Напомним, ранее Трамп объяснил, почему желает видеть Владимира Путина на переговорах G8.