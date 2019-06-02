"Фашисты ХХ века": мэр Лондона жестко прошелся по Трампу, Орбану и Ле Пен

Хан разнес американского президента и назвал его одним из самых вопиющих примеров "растущей глобальной угрозы".
Градоначальник британской столицы, мусульманин, выходец из семьи пакистанских эмигрантов Садик Хан назвал президент США Дональда Трампа фашистом ХХ века.
По информации, Хан разнес американского президента и назвал его одним из самых вопиющих примеров "растущей глобальной угрозы" для либеральной демократии аккурат перед его запланированным визитом в Лондон.
Отметим, что под раздачу попал также ряд европейских политиков.
"Радикальные правые на подъеме по всему миру, угрожают нашим с трудом завоеванным правам, свободам и ценностям", - отметил он. По словам мэра Лондона, Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фараж в Великобритании используют те же "противоречивые тропы", что и фашисты ХХ века, чтобы заручиться общественной поддержкой.
При этом, они распространяют свои послания новыми "зловещими методами". "И они обретают почву и получают власть и влияние в местах, которые были бы немыслимы еще несколько лет назад", - подчёркивает политик, - сообщает theguardian.com.
Хан, который враждовал с Трампом с тех пор, как стал мэром в 2016 году, добавил, что президент США – "человек, который пытался использовать страхи лондонцев после ужасной террористической атаки на город".
Следует уточнить, что в мае 2016 года Трамп бросил вызов Хану на IQ-тест после того, как мэр заявил, что взгляды президента на ислам "неосведомлённые". Затем, после теракта на рынке Лондона в 2017 году, президент обвинил Хана в "патетическом" поведении. В июле прошлого года Трамп заявил, что Хан "очень плохо справился с терроризмом".
Напомним, ранее градоначальник столицы Великобритании Садик Хан выдал официальное разрешения на запуск гигантского воздушного шара "бэби-Трампа" во время визита американского президента Дональда Трампа в Лондон.