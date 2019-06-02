"Фашисты ХХ века": мэр Лондона жестко прошелся по Трампу, Орбану и Ле Пен

Садик Хан обозвал Трампа / REUTERS

Градоначальник британской столицы, мусульманин, выходец из семьи пакистанских эмигрантов Садик Хан назвал президент США Дональда Трампа фашистом ХХ века.

По информации, Хан разнес американского президента и назвал его одним из самых вопиющих примеров "растущей глобальной угрозы" для либеральной демократии аккурат перед его запланированным визитом в Лондон.

Отметим, что под раздачу попал также ряд европейских политиков.

"Радикальные правые на подъеме по всему миру, угрожают нашим с трудом завоеванным правам, свободам и ценностям", - отметил он. По словам мэра Лондона, Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фараж в Великобритании используют те же "противоречивые тропы", что и фашисты ХХ века, чтобы заручиться общественной поддержкой.

При этом, они распространяют свои послания новыми "зловещими методами". "И они обретают почву и получают власть и влияние в местах, которые были бы немыслимы еще несколько лет назад", - подчёркивает политик, - сообщает theguardian.com.

Хан, который враждовал с Трампом с тех пор, как стал мэром в 2016 году, добавил, что президент США – "человек, который пытался использовать страхи лондонцев после ужасной террористической атаки на город".

Следует уточнить, что в мае 2016 года Трамп бросил вызов Хану на IQ-тест после того, как мэр заявил, что взгляды президента на ислам "неосведомлённые". Затем, после теракта на рынке Лондона в 2017 году, президент обвинил Хана в "патетическом" поведении. В июле прошлого года Трамп заявил, что Хан "очень плохо справился с терроризмом".

Напомним, ранее градоначальник столицы Великобритании Садик Хан выдал официальное разрешения на запуск гигантского воздушного шара "бэби-Трампа" во время визита американского президента Дональда Трампа в Лондон.