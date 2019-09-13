"Культ личности или Юля не встанет": нардеп пожаловалась на лизоблюдство в Раде

Наталья Пипа пожаловалась на депутата от Батькивщины / Фото: УНИАН

Народный депутат от партии Голос Наталья Пипа пожаловалась на своего коллегу по Раде от партии Батькивщина.

На своей странице в Facebook Пипа рассказала, как немного повздорила с депутатом из-за "недостатка уважения к другим".

"Культ личности или Юля не встанет. Сразу после голосования ЦИК, член фракции БЮТ попросил меня и двух моих соседей встать (рядом). Ему было ближе ко второму выходу. Поэтому я спросила: "Зачем?". Там сидит Юля Владимировна и ему не удобно ее беспокоить. Я отказалась встать и пропустить, потому что не понимаю, почему меня беспокоить удобно, а Юлю Владимировну неудобно... Это для меня недостаточная причина. Как это понимать? Недостаток уважения к другим или культ личности?", - возмутилась Пипа.

Нардеп не захотел тревожить Юлию Тимошенко / facebook.com/natapipa

В сети такое поведение нардепа назвали "лизоблюдством", и посоветовали Юлии Владимировне больше двигаться – чтобы больше не было проблем со спиной.

"О Господи. Скажи, что она скоро станет "торкана", "Не культ, а элементарное лизоблюдство", "То есть, ему было удобнее выйти в сторону ЮВТ, там меньше людей, но он посчитал, что лучше поднять большее количество людей, чтобы только не потревожить ее? Ну у них там безумная субординация и иерархия", "Ну не хотел бабушку беспокоить. Ты чего бабушек не уважаешь, Наталья?", "И пусть бы ЮВ немного двигалась, зарядка полезна, потому что опять придется лечить спину", "Рабу бабы Юли запрещено поднимать свою хозяйку. А на самом деле, отсутствие уважения к другим людям!", - писали под постом.

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