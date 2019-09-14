"Жена - россиянка": Зеленский в Днепре представил нового главу Днепропетровской ОГА

Президент представил Александра Бондаренко в качестве нового главы Днепропетровской ОГА / Скриншот

Президент Владимир Зеленский назначил на пост главы Днепропетровской областной госадминистрации бизнесмена Александра Бондаренко, его жена - Регина - гражданка России.

Глава государства подписал указ о назначении Бондаренко на пост главы Днепропетровской ОГА в пятницу, 13 сентября, говорится на сайте президента.

В субботу, 14 сентября, Зеленский в Днепре представил нового руководителя областной госадминистрации и назвал его очень молодым человеком, говорится на сайте президента.

Украинский лидер добавил, что для Бондаренко до Нового года установлен "испытательный срок". "Испытательный срок до Нового года. Смотрим, как справляются", - заявил президент.

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Напомним, в конце марта 2015 года указом тогдашнего президента Петра Порошенко главой Днепропетровской ОГА был назначен Валентин Резниченко. В конце июня 2019-го новый глава государства Владимир Зеленский уволил Резниченко с поста.

Справка. Александр Бондаренко закончил национальный университет Киево-Могилянская академия, специальность - финансы. Руководил несколькими фирмами, две из них занимались консультированием в вопросах торговли и в сфере информационных технологий. Бондаренко зарегистрирован в Харькове, но живет в Киеве.