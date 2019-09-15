"Закончить конфликт, который разожгла": США и Франция в ОБСЕ погрозили пальчиком России

Джеймс Гилмор и Кристина Фаже пригрозили пальчиком РФ / osce.usmission.gov

Представители Франции и Соединенных Штатов Америки в ОБСЕ Джеймс Гилмор и Кристина Фаже обратились к РФ с просьбой продолжить переговоры по Донбассу и соблюдать минские соглашения, которые ранее в Слуге народа назвали "позорными".

"Россия должна продолжать конструктивно участвовать в переговорах по выполнению минских соглашений, чтобы положить конец конфликту, который она начала и разожгла", - высказались дипломаты в общем заявлении по итогам встречи в Вене в субботу, 14 сентября.

Следует подчеркнуть, что Гилмор громогласно заявил, что затяжная агрессия России в Украине, захват части территорий, а также аннексия Крыма стали ключевыми вызовами для безопасности в Европе и Евразии.

К слову, Гилмор также уточнил, что США и Франция очень сильно заинтересованы в том, чтобы ОБСЕ могла сыграть потенциально более важную роль в предотвращении подобных проблем, передает РБК-Украина.

Читайте такжеСплелись интересы: наблюдатели ОБСЕ слили боевикам "ЛНР" свои материалы - видеоНапомним, ранее в ОБСЕ озвучили официальную позицию по формуле Штайнмайера. Министр иностранных дел Словакии, глава ОБСЕ Мирослав Лайча заявил, что формула Штайнмайера станет для Украины реальным шансом для выполнения Минских договоренностей и восстановления мира в стране.

"У нас есть план – это Минские соглашения. У нас есть инструменты – это Нормандский формат и трек Курта Волкера", - сказал он 14 сентября в рамках форума YES в Киеве.

По словам Лайча, ранее Украина и Россия лишь обвиняли друг друга, при этом самостоятельно демонстрируя бездействие. Однако новый президент Владимир Зеленский скорректировал ситуацию в сторону прогресса и продемонстрировал недостающую ранее политическую волю руководителя.