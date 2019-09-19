"Операция имени Авакова": в соцсетях увидели в "минировании моста" хитрый план

Арсен Аваков / УНИАН

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что намерен взять на поруки "минёра" моста Метро Алексея Белько, с которого сегодня, 19 сентября, были сняты подозрения в терроризме.

"Хочу, что б появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью" как он говорит... Обращусь в суд с ходотайством о минимальном наказании для Белько", - сообщил министр.

Он также добавил, что ходатайство будет подано от него лично.

Однако пользователи социальных сетей усмотрели за благородными намерениями Авакова хитрую политическую комбинацию.

"Грамотно Аваков играет. Очень грамотно. Умеет одним шагом многих целей достичь", - оценил решение министра политолог Тарас Загородний.

Телеведущий Макс Назаров считает, что руководитель МВД выступает в защиту Белько слишком явно:

"Аваков собрался брать вчерашнего мостового террориста на поруки. Мол, после допроса стали ясны причины поступка, парню-атошнику очень сложно. Ещё одно заявление, Арсен Борисович, и мы дружно подумаем, что вчерашняя операция была имени Вас"

"Я вчера намеренно ничего не писала по поводу чувака с моста. Потому что в любой мутной ситуации у меня есть железобетонное правило: сидеть на жопе ровно и ждать терпеливо.Зато начиталась вашей нервной истерической пурги и скукожилась бровями.Однако сегодня, после того, как ах какой министр берет на поруки вчерашнего террориста и гарантирует ему минимальное наказание, я могу сказать — это так мило. И уронить слезу в декольте", - иронизирует блогер Елена Монова.

Свое удивление высказали и комментаторы поста Авакова:

"Ну и ну. Айда все обиженые на мосты? Наркота - смягчающее обстоятельство, не забудьте принять перед терактом?"; "Помиловать - не помиловать. Как скажет министр так и будет. Аве правосудие"; "Слегка не понял министра... То есть "под наркотиками" это теперь смягчающее обстоятельство?" - пишут пользователи.

Есть и комментаторы, которые одобрили решение министра:

"Ваше мнение разделяю и очень надеюсь,что парень разумно воспользуется рукой помощи"; "Поддерживаю полностью! Парни, держите себя и свои нервы в руках!"; "З повагою, Арсен Аваков, не кожен піде на такий вчинок по відношенню до ветерана".

Напомним, 18 сентября Алексей Белько перекрыл движение на мосту Метро, и, выстрелив несколько раз в воздух, пригрозил его взорвать, заявив, что у него есть взрывчатка.

На место приехал глава МВД Арсен Аваков. Позже вечером в результате спецоперации Белько был задержан. Глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что заведено криминальное дело по статье о подготовке террористического акта и уточнил, что мужчине грозит пожизненное заключение.