Зеленскому грозит серьезное давление Белого дома - обозреватель

Владимиру Зеленскому грозит серьезное давление со стороны Белого дома, считает обозреватель / Фото: УНИАН

Обозреватель Татьяна Силина сообщила, что Белый дом может серьезно давить на президента Владимира Зеленского по вопросу проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Американскому лидеру Дональду Трампу в связи с президентской избирательной кампанией было бы выгодно проведение выборов на Донбассе в конце весны 2020-го, чтобы успеть заявить о выполнении Минских соглашений до летнего саммита Большой семерки в США, говорится в стать Силиной на Zn.ua.

Журналистка добавила, что по некоторым данным, в команде Зеленского рассматривают возможность провести досрочные местные выборы в Украине весной, возможно, в апреле.

"Если же они вдруг (планы Киева и Вашингтона - Ред.) по каким-то причинам разойдутся, то у Белого дома всегда найдется достаточно аргументов для укрощения строптивых…", - полагает обозреватель.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский впервые встретится с Дональдом Трампом в американском Нью-Йорке 25 сентября. Встреча Зеленский - Трамп запланирована в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН, президенты, в частности, могут обсудить войну на Донбассе.