"В глаза не видел": Порошенко открестился от формулы Роттердам+

Порошенко рассказал о формуле Роттердам+ / УНИАН

Пятый президент Украины Петр Порошенко утверждает, что не причастен к формуле Роттердам+ и якобы не обсуждал ее введение с олигархом Ринатом Ахметовым.

Порошенко заявил, что Роттердам + не была предметом договоренностей с Ахметовым в обмен на лояльность телеканалов олигарха к экс-президенту.

По его словам, ранее цена на газ устанавливалась ручным управлением, а любая формула лучше, чем непрозрачное определение цены.

Порошенко добавил, что если бы то, что говорят о "Роттердам +" было правдой, то цена на электроэнергию снизилась бы после отмены формулы.

"Никакого отношения я к этой формуле я не имею. Никогда ее в глаза не видел, до того, как она была введена и представлена ​​рынке, прежде чем она начала публично обсуждаться", - сказал Порошенко в интервью 5 каналу.

Бывший гарант добавил, что до введения формулы цена на газ устанавливалась ручным управлением. По его мнению, любая формула лучше, чем "ручное непрозрачное определение цены".

"И следовательно сейчас, что мы видим: отменен Роттердам, и оказывается, если бы цена была завышена и если есть рыночный принцип формирования цены, то на эти 10 или 15 процентов, цена должна упасть. После отмены Роттердама цена выросла", - добавил Порошенко.

Напомним, 8 августа НАБУ сообщило о подозрении экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пятерым людям, причастным к введению так называемой формулы Роттердам+, в результате действия которой потребителям электроэнергии нанесены 18,87 миллиарда гривен убытков.

20 августа бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка объявили в международный розыск.