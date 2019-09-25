Мы не готовы ждать еще пять лет: Зеленский высказался о Минских соглашениях

Зеленский поблагодарил шведского премьера за всестороннюю поддержку Украины / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, встретился с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Украинский гарант поблагодарил шведского премьера за всестороннюю поддержку Украины, в частности, за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Стороны обсудили перспективы переговоров относительно Донбасса.

"Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Глава Украины также отметил важность Швеции в качестве партнера для нашей страны, в частности, в торговой сфере и призвал Стефана Левена способствовать увеличению шведских инвестиций в экономику Украины, в том числе в энергоэффективность, переработку мусора и тому подобное.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в США провел краткие переговоры с главой Министерства внутренних дел России Сергеем Лавровым.

Кроме того, Зеленский принял участие в диалоге лидеров на Саммите ООН по Целям устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН. Во время своего выступления он назвал цель номер один для Украины.