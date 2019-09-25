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"Ты, Наташа, старая, зачем нам лапша?": Кабмин начал апгрейд и уволит всех лентяев

25 сентября 2019, 11:30

Глава Кабмина уточнил, что будет внедрена контрактная государственная служба, чтобы была мотивация работать на результат.

Гончарук на самокате
Гончарук анонсировал перезагрузку власти / скриншот видео

В среду, 25 сентября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который ранее удивил общественность виеоблогом, во всеуслышание заявил, что правительство начинает перезагрузку власти - введут контракты для госслужащих и будут увольнять тех, кто отсиживается.

"Время тех, кто привык "отсиживаться" на работе вместо того, чтобы работать, исчерпано!... Наконец мы сможем эффективно управлять государственными органами – видеть реальные результаты тех, кто действительно работает. Правительство технократов начинает перезагрузку власти", - высказался Гончарук на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом глава Кабмина уточнил, что будет внедрена контрактная государственная служба, чтобы была мотивация работать на результат.

"Ликвидируем бюрократические барьеры, которые замедляли принятие кадровых решений за неэффективную работу госслужащих. Раньше таких работников не могли уволить годами из-за адской бюрократии", - добавил Гончарук.

"Вишенкой на торте" стало сообщение Гончарука о том, что во властные кабинеты ждут "амбициозную молодежь", у которой "глаза горят", и о появлении премий.

Отметим, в комментариях под сообщением Гончарука украинцы оставили много скептических комментариев.

"Брєд повний, переконавсь особисто, жоден зновообраних , із різних гілок влади нечим не цікавиця, не оцінює, не працює", - высказался Веставто Николай.

"Прем'єр міністер ,вмене питання по Закарпатті, чому в лісгоспах не звільняють директорів та їх підлеглих які роками зрізають здорову ділову деревину а хвору залишають", - спросил Юрий Волощук.

"Це просто нонсенс. Оновлювати держслужбу молодими кадрами.??? Навіщо писати цю маячню?? Я пропрацювала 23 років на держслужбі в районному центрі. Постійно підвищувала свій рівень професійних знань. Вважаю, що я грамотний і кваліфікований спеціаліст. І за всі ці роки отримувала мізерну зарплату, бо для держави ми були рабами. Виконували всі забаганки та прихотті урядів, які мінятися як перчатки. А тепер прийшли нові обличчя і кажуть мені, ти Наташа стара, давай дорогу молодим. А чим вони кращі за мене? Та нічим. Просто таке враження, що ті кому за 40 державі не потрібні. І куди мені в райцентрі піти працювати? Все закривається і ліквідовується. Сідайте на самокат, пане Прем'єр Міністре і приізджайте до нас по наших дорогах у Дніпропетровську область та подумайте як створити робочі місця, щоб ми змогли працювати", - взывает к министру Наташа Михайличенко.

"За цим законом почнуть звільяти неугодних. ну тих, хто дійсно працював але не подобався перефарбованим яких на місцях тьма і які факично керують районами та областиями", -  убежден Тарас Бузак.

"Покращення де? Навіщо нам лапша?", - уточнил Виталий Ищенко.

Читайте также"В последний раз": Гончарук объяснил, что не так с проектом госбюджета-2020Напомним, ранее Алексей Гончарук пообещал разогнать руководство Госгеокадастра.

 "То, что сейчас там происходит, - это трэш. Мы исходим из того, что там абсолютно прогнившая система, где работают преимущественно коррупционеры, я лично из этого исхожу. На следующей неделе мы намерены полностью сменить руководство государственного земельного кадастра", - заявил Гончарук. 

Кабмин увольнение чиновники реформа перезагрузка новости Украины Алексей Гончарук
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