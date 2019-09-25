Не третья, а последняя: Зеленский в ООН предупредил о грядущем крахе человечества

Владимир Зеленский / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о Третей мировой войне и угрозе для цивилизации. Глава украинского государства в ходе выступления на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке выразил надежду, что человечество найдет способы решить все конфликты мирным путем.

"Некоторые сейчас говорят: "Третьей мировой войны не будет, будет последняя". Надеюсь, что эта фраза - это осознание угрозы для планеты, а не анонс", - цитирует Зеленского Укринформ.

При этом он указал, что человечество постоянно находило способы для преодоления расстояния, передачи информации, лечения болезней, но противоречия между народами и государствами до сих пор решаются ракетами, а не словами.

"Любая война сегодня - в Украине, Сирии, Ливии, Йемене или ином уголке планеты, независимо от количества ее жертв - это самая большая угроза всей цивилизации", - подчеркнул украинский президент.

Кроме того, он заявил, что сильным можно назвать лидера, который бережет жизнь каждого человека, а не отправляет на смерть тысячи солдат.