Зеленский встретился с президентом Румынии: о чем говорили

Владимир Зеленский и Клаус Йоганнисон / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой румынского государства Клаусом Йоганнисом. Встреча президентов состоялась в рамках рабочего визита в США.

"Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США встретился с Президентом Румынии Клаусом Йоганнисом. Глава Украинского государства поблагодарил Румынию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за содействие европейским и евроатлантическим устремлениям нашего государства", - сообщили в пресс-службе украинского главы государства.

В ходе беседы стороны договорились о визитах, а также обсудили сотрудничеству в энергетической и торгово-экономической сферах.

"Мы начали делать много реформ и приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", – подчеркнул Зеленский.