Обрежут полномочия: делегацию Украины хотят выставить за дверь из зала ПАСЕ

Киеву грозит утрата возможности участия в работе ПАСЕ

Если Верховная Рада до понедельника, 30 сентября, не подаст свою новую делегацию для утверждения на ближайшей сессии Ассамблеи, Украина утратит возможность представительства не только на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, но и в комитетах минимум на два месяца, заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Если Украина на этой неделе не отправит в ПАСЕ состав новой делегации, то так как новая делегация создана, что отражено на сайте ВР, старая делегация в 11.30 утра 30 сентября потеряет свои полномочия, а новая не приобретёт. То есть у Украины не будет никакой делегации в ПАСЕ", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.

Читайте такжеИз-за России Украина отказалась участвовать в сессии ПАСЕОн пояснил, что полномочия новой украинской делегации можно будет подать в конце ноября 2019 года или 27 января 2020 года в начале зимней сессии.

"При таком развитии событий представители Украины не смогут принимать участия в работе не только сессии, но и комитетов ПАСЕ до момента подачи состава новой делегации", - подчеркнул нардеп.

По его мнению, если Украина не подаст свою делегацию, в ПАСЕ "будет звучать позиция Кремля, а Украины - не будет".

Как добавляет Европейская правда со ссылкой на переписку между сотрудниками секретариатов ПАСЕ и Верховной Рады, украинскую делегацию могут лишить права присутствовать в зале ПАСЕ.

При этом в адрес новой делегации пришло письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставятся под сомнение полномочия старой делегации.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что часть украинской делегации в ПАСЕ, сформированной Верховной Радой 8-го созыва, намерена принять участие в осенней сессии.