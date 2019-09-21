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Раскол в Раде: часть украинской делегации отправится на сессию ПАСЕ

21 сентября 2019, 14:30

На ближайшую сессию ПАСЕ от Украины едут представители старой делегации.

ПАСЕ
Часть украинской делегации примет участие в сессии ПАСЕ 

Часть украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, сформированной Верховной Радой 8-го созыва, намерена принять участие в осенней сессии ПАСЕ.

Как подчеркнул ранее принимавший участие в сессиях ПАСЕ от Украины нардеп Алексей Гончаренко, на ближайшую сессию ПАСЕ от Украины "едут представители старой делегации, чтобы представлять интересы нашей страны".

"Украина не подаёт свой новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, которая стартует 30 сентября. Таким образом действующим остаётся старый состав делегации. Это серьезный дипломатический сигнал, демонстрирующий реакцию страны на возвращение в ПАСЕ российской делегации без санкций", - написал Гончаренко в своем Facebook.

Читайте такжеЛевочкина, Соболев и Гончаренко: кто будет представлять Украину в ПАСЕПо его словам, интересы Украины надо отстаивать.

"Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины. Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция", - считает нардеп.

Также он высказал мнение, чтобы в работе осенней сессии ПАСЕ приняла участие и новая глава украинской делегации Елизавета Ясько.

"Надо входить в курс дела и продолжить работу по формированию коалиции стран, которые будут бороться за сохранение Совета Европы как авторитетной международной организации, отстаивающей демократию, права человека и верховенство права. Иначе победителем в этой ситуации выйдет Путин. Мы не имеем права это допустить", - добавил Гончаренко.

Отметим, что намерение Гончаренко прокомментировал глава профильного комитета Рады Богдан Яременко.

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В комментарии Европейской правде он уточнил, что кто-то из депутатов вполне может появиться в Страсбурге.

"Кто-то из них, не исключено, может поехать. Но это будет отражением их личной воли, а не воли Верховной Рады", - добавил Яременко.

Напомним, в июне 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. Также в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

Как известно, в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма. В ответ РФ с 2017 года перестала платить взносы в Совет Европы.

Россия Верховная Рада ПАСЕ Алексей Гончаренко Украина
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