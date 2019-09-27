Почему убиваем свой один народ: Кучма прошелся по "формуле Штайнмайера"

Леонид Кучма / УНИАН

Второй президент Украины Леонид Кучма назвал условия, при которых можно будет реализовать "формулу Штайнмайера". По его мнению, самое главное – соблюдение безопасности и установление контроля на границе Украины с РФ.

"Должны быть соблюдены стандарты безопасности и все другие стандарты - тогда мы готовы проводить выборы. В том числе вопросы границы украинско-российской. Я не говорю, что мы сегодня можем там пограничников украинских поставить, но хотя бы СММ ОБСЕ - ее и сегодня туда не пускают", - цитирует Кучму Инфтерфакс – Украина.

При этом он заявил, что если в Киеве и Москве хотят, чтобы Донбасс действительно стал украинским, то необходимо четко выполнить "формулу Штайнмайера". Кроме того, Кучма указал, что не может подписать документ, который не обеспечивает безопасность украинцев.

"Когда с той стороны (из России, - ред.) звучит, что "мы один народ", то почему мы убиваем свой один народ?", - подытожил второй президент Украины.

Стоит отметить, что Кучма, как представитель ТКГ, в Минске 18 сентября заявил, что реализация так называемой формулы Штайнмайера возможно при условии прекращения огня на Донбассе, эффективного мониторинга СММ ОБСЕ, разведения сил, вывод из Украины иностранных войск, а также обеспечение работы ЦИК, украинских партий, СМИ и иностранных наблюдателей.

Напомним, что ранее российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова Петра Порошенко о том, что никакой "формулы Штайнмайера" в реальности не существует.