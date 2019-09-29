  1. Главная
  3. Политика

"Суицидальной атаки на Крым не будет": Украина вернет пассажирские перевозки с полуостровом

29 сентября 2019, 10:59

Криклий уточнил, что на данный момент между полуостровом и материком строятся новые КПВВ.

Криклий
Криклий рассказал о возобновлении пассажирских перевозок с Крымом / УНИАН

Между аннексированным Россией Крымом и Украиной будет возобновлено транспортное пассажирское сообщение, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, который ранее анонсировал масштабную реформу в Укрзализныце.

Криклий уточнил, что на данный момент между полуостровом и материком строятся новые КПВВ.

"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала "Укрзализныця". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится – КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть также при нашем участии", – рассказал Криклий, передает радио Свобода

Отвечая на вопрос, планируются ли официальные перевозчики, министр сказал: "Обязательно".

Пока точно не понятно, о каких перевозках говорит министр - автобусном сообщении или железнодорожном. 

Отметим, в комментариях под видео граждане советуют министру вернуть воду в Крым.

"Бюджетникам путёвки начните закупать для отдыха в Крыму. И баннеры еще необходимы с рекламой крымских курортов. Ах да! Воду подать нужно в Крым, а то Кремль без неё испытывает неудобства", - посоветовал Александр  Никитин.

"Конченый министр, о какой закрытой экономике ты говоришь, если перед тобой весь мир? Речь идет об отказе(постепенном или резком) от экономических связей со страной агрессором. ты не думай что ты вот тут наговоришь и все забудется, тебе все вспомним", - высказался некий Сергей.

"Шта? Суицидальной атаки ВСУшных терпильных Киборгов на Крым НЕ БУДЕТ???? .............. Нуууууу! Ну так же нельзя! Уже и попкорн купили........ думали сейчас будет Шоу ........ в вы ..........", - добавил Иван Иванов.

Напомним, ранее экономист, бывший советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что вопрос возвращения Украине захваченных РФ территорий - Крыма и части Донбасса - нельзя решить на протяжении пяти лет.

Возвращение оккупированных территорий возможно, но первое, что для этого потребуется, - колоссальная кровопролитнейшая война мирового масштаба, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, второе, что будет необходимо для возвращения земель под контроль Киева - это стратегическое терпение Украины.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Крым аннексия Крыма пассажирские перевозки Владислав Криклий новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Суицидальной атаки на Крым не будет": Украина вернет пассажирские перевозки с полуостровом». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:30
В Кабмине назвали стоимость восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса
11:24
Умер Марк Захаров: стало известно о последнем желании великого режиссера
11:22
Эпоха путинского застоя кончается вместе с Путиным мнение
11:02
В Слуге народа объяснили, почему рука "так и тянется" кнопкодавить Видео
10:59
"Суицидальной атаки на Крым не будет": Украина вернет пассажирские перевозки с полуостровом Видео
10:40
Ужасная смерть на карусели: американские горки "выплюнули" двух человек
10:31
Почему не стоит истерить по поводу МВФ мнение
10:28
"Стул" разделят: в Кабмине запланировали масштабную реформу в Укрзализныце Видео
09:52
Чай в пакетиках: ученые предупредили о серьезной опасности
09:44
Трамп вынюхивал информацию о вмешательстве Украины в выборы США -  СМИ Видео
09:40
С уходом Волкера Украина теряет мощную антироссийскую фигуру мнение
09:24
Курс доллара в Украине: аналитики прогнозируют рекордное падение
09:18
Гороскоп на сегодня: кому готовиться к перевороту в жизни, панике и обострению болезней
09:17
"Ме" до "пи" то, что вякает "Зе": в России потирают руки из-за слов Зеленского в адрес Меркель
08:37
Бундестаг обиделся на Зеленского: посол Украины отгрузил комплимент Меркель - СМИ Видео
08:30
Зеленский повторяет все ошибки Порошенко мнение
07:53
Илон Маск сделал сенсационное заявление о пришельцах
07:29
"Разговор з очень хорошим президентом": у Трампа осталась надежда только на заявление Зеленского Видео
07:14
"Растяжка ежедневная": Анна Ризатдинова взбудоражила пикантным фото
06:48
"Порошенко 2.0" или как "наивняк" Зеленского ослабляет позиции Украины мнение
06:29
Тайна стенограмм Порошенко: эксперт оценил скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским Видео
06:07
Вера, Надежда, Любовь и мать их София: когда праздник и что делают Видео
05:40
Французский боб – стильная женская стрижка 2019, которая дарит свободу - 40 фото Фото
05:05
Астролог "обнажил" слабые стороны Козерога
04:33
День Людмилы 2019: открытки и поздравления на именины Люды Фото
04:01
Рош-ха-Шана 2019: когда отмечают и что есть в еврейский Новый год 2019 Видео
03:15
Сантиметры любви: мужчину заподозрили в воровстве из-за огромного пениса
02:38
В "ЛНР" подорвались дети во время игры с боеприпасами
01:54
Диетолог назвала полезные продукты, которые снижают артериальное давление
01:03
Политолог сказал, когда между Украиной и Россией наступит настоящий мир
00:24
Калифорнийский блонд – самое удачное окрашивание 2019 с эффектом выгоревших на солнце волос - фото Фото Видео
28 сентября, суббота
23:45
"Бандит сидит рядом": в США потроллили встречу Зеленского с Трампом Видео
23:10
Судовладелец подтвердил гибель буксира в Атлантике с украинцами на борту Видео
22:50
"Педофилы-РПЦшники": у Кирилла озаботились порно и рукоблудием, дав дельные советы Видео
22:15
Вытянула 14 тысяч гривен: в Киеве в детском магазине воровка обчистила карманы экс-нардепа
21:50
В Украину идет потепление: синоптик порадовал летним прогнозом погоды Видео
21:31
В Киеве в воскресенье ограничат работу на трех центральных станциях метро Видео
21:06
"Они – не наши герои": Бородянский рассказал о судьбе закона о декоммунизации Видео
21:00
Вечерний Квартал 2019: Концерт в Одессе 2 часть без Зеленского Фото Видео
20:35
Эксперт о программе Гончарука: "Однозначно не выполнит" Видео
20:06
ДТП с маршруткой под Черкассами: в больнице скончался один из пассажиров
19:57
Скандал с пресс-секретарем Зеленского: в НСЖУ потребовали от Мендель извинений Видео
19:30
В Конгресс США "накапали" на Трампа и потребовали наказания из-за разговора с Зеленским Видео
19:23
Речь Греты Тунберг превратили в зловещую песню: дэт-метал видео Видео
19:01
В Атлантике затонуло судно: стало известно о спасении украинских моряков Видео
19:00
Х-Фактор 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: протеже Иво Бобула покорил зрителей Видео
18:30
Зеленский поставил точку в карьере скандального экс-замглавы СБУ Видео
18:12
Звезда Счастливы вместе попалась с кокаином в трусах: видео задержания актрисы Видео
17:57
Эффектный удар с разворота: Ярмоленко снова отличился красивым голом в АПЛ Видео
17:09
"Леся, слишком много секса": полуголая Никитюк поразила жарким фото топлес
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять