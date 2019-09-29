"Суицидальной атаки на Крым не будет": Украина вернет пассажирские перевозки с полуостровом

Криклий уточнил, что на данный момент между полуостровом и материком строятся новые КПВВ.
Между аннексированным Россией Крымом и Украиной будет возобновлено транспортное пассажирское сообщение, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, который ранее анонсировал масштабную реформу в Укрзализныце.
Криклий уточнил, что на данный момент между полуостровом и материком строятся новые КПВВ.
"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала "Укрзализныця". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится – КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть также при нашем участии", – рассказал Криклий, передает радио Свобода
Отвечая на вопрос, планируются ли официальные перевозчики, министр сказал: "Обязательно".
Пока точно не понятно, о каких перевозках говорит министр - автобусном сообщении или железнодорожном.
Отметим, в комментариях под видео граждане советуют министру вернуть воду в Крым.
"Бюджетникам путёвки начните закупать для отдыха в Крыму. И баннеры еще необходимы с рекламой крымских курортов. Ах да! Воду подать нужно в Крым, а то Кремль без неё испытывает неудобства", - посоветовал Александр Никитин.
"Конченый министр, о какой закрытой экономике ты говоришь, если перед тобой весь мир? Речь идет об отказе(постепенном или резком) от экономических связей со страной агрессором. ты не думай что ты вот тут наговоришь и все забудется, тебе все вспомним", - высказался некий Сергей.
"Шта? Суицидальной атаки ВСУшных терпильных Киборгов на Крым НЕ БУДЕТ???? .............. Нуууууу! Ну так же нельзя! Уже и попкорн купили........ думали сейчас будет Шоу ........ в вы ..........", - добавил Иван Иванов.
Напомним, ранее экономист, бывший советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что вопрос возвращения Украине захваченных РФ территорий - Крыма и части Донбасса - нельзя решить на протяжении пяти лет.
Возвращение оккупированных территорий возможно, но первое, что для этого потребуется, - колоссальная кровопролитнейшая война мирового масштаба, рассказал эксперт во время чата на Главреде.
По словам собеседника, второе, что будет необходимо для возвращения земель под контроль Киева - это стратегическое терпение Украины.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.