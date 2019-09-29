"Суицидальной атаки на Крым не будет": Украина вернет пассажирские перевозки с полуостровом

Криклий рассказал о возобновлении пассажирских перевозок с Крымом / УНИАН

Между аннексированным Россией Крымом и Украиной будет возобновлено транспортное пассажирское сообщение, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, который ранее анонсировал масштабную реформу в Укрзализныце.

Криклий уточнил, что на данный момент между полуостровом и материком строятся новые КПВВ.

"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала "Укрзализныця". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится – КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть также при нашем участии", – рассказал Криклий, передает радио Свобода

Отвечая на вопрос, планируются ли официальные перевозчики, министр сказал: "Обязательно".

Пока точно не понятно, о каких перевозках говорит министр - автобусном сообщении или железнодорожном.

Отметим, в комментариях под видео граждане советуют министру вернуть воду в Крым.

"Бюджетникам путёвки начните закупать для отдыха в Крыму. И баннеры еще необходимы с рекламой крымских курортов. Ах да! Воду подать нужно в Крым, а то Кремль без неё испытывает неудобства", - посоветовал Александр Никитин.

"Конченый министр, о какой закрытой экономике ты говоришь, если перед тобой весь мир? Речь идет об отказе(постепенном или резком) от экономических связей со страной агрессором. ты не думай что ты вот тут наговоришь и все забудется, тебе все вспомним", - высказался некий Сергей.

"Шта? Суицидальной атаки ВСУшных терпильных Киборгов на Крым НЕ БУДЕТ???? .............. Нуууууу! Ну так же нельзя! Уже и попкорн купили........ думали сейчас будет Шоу ........ в вы ..........", - добавил Иван Иванов.

Напомним, ранее экономист, бывший советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что вопрос возвращения Украине захваченных РФ территорий - Крыма и части Донбасса - нельзя решить на протяжении пяти лет.

Возвращение оккупированных территорий возможно, но первое, что для этого потребуется, - колоссальная кровопролитнейшая война мирового масштаба, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, второе, что будет необходимо для возвращения земель под контроль Киева - это стратегическое терпение Украины.