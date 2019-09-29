"Стул" разделят: в Кабмине запланировали масштабную реформу в Укрзализныце

Укрзализныцю планируют разделить на три компании / cfts.org.ua

Украинское правительство работает над идеей реформирования Укрзализныци, которая то и дело попадает в центр внимания общественности из-за скандалов. В частности, компанию планируют разделить на три отдельные структуры. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, сейчас Кабмин и Верховная Рада разрабатывают законопроект, в соотвествии с которым Укрзализныця будет поделена на три различные по направлениям компании. Одна будет заниматься заниматься инфраструктурой, вторая - пассажирскими перевозками, третья - грузовыми перевозками.

"Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре. То есть за всю сеть, за электрификацию, заниматься капитальными вложениями в поддержку, эксплуатацию, развитие сети. Второй оператор будет заниматься пассажирскими перевозками, которые убыточные, проблемные. И там будем ставить "кипиай", собственно, минимизировать эти убытки, максимально до нуля. И третий - это подоходный, который будет генерировать доходы для государства. Это грузовые перевозки", - рассказал Криклий в интервью Радио Свобода.

Действующему руководителю Укрзализныци Евгению Кравцову придется выбирать, какую из трех новосозданных компаний он возглавит.

"То есть стул будет разделен. Поэтому в любом случае даже действующему руководителю все равно придется выбирать, куда он захочет пойти, потому что это будут три разные должности", - резюмировал министр инфраструктуры.

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Напомним, ранее экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава заявил, что Украина рискует лишиться железнодорожного транспорта в случае приватизации компании Укрзализныця.