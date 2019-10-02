Россия может сделать все, чтобы заявленное Зеленским никогда не произошло – экс-посол США в Украине

Хербст обеспокоен молчанием Кремля по поводу "формулы Штайнмайера" / president.gov.ua

Молчание со стороны Кремля, который публично пока не подтвердил ни один из тезисов о "формуле Штайнмайера", озвученных президентом Владимиром Зеленским, насторожило экс-посла США в Украине, директора Евразийского центра Атлантического Совета Джона Хербста.

"Для меня довольно трудно делать окончательные выводы. Безусловно, то, что объявил президент Зеленский, является очень положительным. Потому что он сказал, что голосование состоится без присутствия угрозы оружия, при условии контроля за международной границей, согласно стандартам ОБСЕ и украинским законам. Если все это правда, убежден, – это огромный прорыв", - сказал экс-посол, который ранее назвал "козырь" Зеленского в переговорах с Путиным.

По его словам, договоренности по участию Украины, другой стороны, в присутствии россиян и европейцев можно было бы рассматривать как положительный шаг.

"Но я не видел, чтобы российские официальные лица публично подтвердили весь комплекс мер, о которых говорил Зеленский. Ни Лавров, ни Сурков, ни кто-то другой этого не сделали", - отметил американский дипломат.

Хербст подчеркнул, что такое молчание порождает определенные подозрения, особенно, если учесть, что российское видение продвижения на Донбассе в течение нескольких лет не имело ничего общего с тем, о чем говорил Зеленский.

"Россияне могут сделать все, чтобы то, о чем говорил Зеленский, никогда не произошло. Такая вероятность существует. И я не буду удивлен, если Россия будет пытаться "творить мир" на таких условиях прямо сейчас. Их молчание является источником такого подозрения", - сказал Джон Хербст, передает Укринформ.

Читайте также"Мурло, разжигающий войну": "кощей проплаченный" Бессмертный слил в Сеть текст "формулы Штайнмайера"Напомним, ранее Европейский союз отреагировал на подписание Украиной так называемой формулы Штайнмайера. В Брюсселе выразили надежду на то, что документ поспособствует решению конфликта на Донбассе.

По словам спикера Европейской службы внешних дел Майи Косьянчич, подписание документа является шагом к выполнению Минских соглашений. При этом она указала на необходимость достижения "долгосрочного мирного решения конфликта на востоке Украины".

"ЕС постоянно поддерживал работу в рамках Нормандской четверки, ТКГ и ОБСЕ в содействии выполнения минских договоренностей. ЕС остается непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее границах", - подчеркнула Косьянчич.



