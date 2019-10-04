Экстрадиция - дорогая процедура: в ГПУ отказались комментировать подозрение Порошенко

Руслан Рябошапка высказался о подготовке подозрения Порошенко / Фото пресс-службы президента

На днях украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Генеральная прокуратура собирается объявить подозрение по статье о злоупотреблении властью пятому президенту Украины Петру Порошенко. В пятницу, 4 октября, глава ГПУ Руслан Рябошапка прокомментировал эту информацию.

По словам генпрокурора, его ведомство не планирует заранее анонсировать процессуальные действия по делам в отношении высших должностных лиц.

"Чем наша прокуратура будет отличаться от предыдущих: мы не анонсируем подозрения, обыски и другие процессуальные решения. Поскольку, как говорит мой коллега Виталий Викторович (Чумак, - ред.), экстрадиция это процедура очень дорогая и очень длительная", - сказал Рябошапка на брифинге.

В то же время он уточнил, что Генпрокуратура активно работает, и у прокуроров есть много материалов по делам высших должностных лиц.

"В ближайшее время все узнают о деталях", - сказал резюмировал генпрокурор.

Напомним, Государственное бюро расследований расследует 12 уголовных дел, в которых фигурирует бывший президент Петр Порошенко.

3 октября Порошенко в очередной раз не явился на допрос в ГБР. Экс-президента должны были допрашивать в качестве свидетеля по делу о поездке на Мальдивские острова.