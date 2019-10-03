Порошенко засветился в 12 уголовных делах ГБР: стали известны подробности

Петр Порошенко / president.gov.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует

Бывший президент Петр Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах, которые ведет Государственное бюро расследований.

Как передают Українські Новини, ГБР расследует обстоятельства организации прохода кораблей Военно-морских сил через Керченский пролив 25 ноября 2018 года.

Также следователи исследуют обстоятельства возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов во время заключения сделки в отношении завода Кузница на Рыбальском и телеканала Прямой.

Читайте такжеВынужденная капитуляция: как Зеленскому приходится разгребать "наследство" ПорошенкоКроме того, ГБР расследует дело о возможном неправомерном влиянии Порошенко при проведении конкурсного отбора кандидатов при назначении членов Высшего совета правосудия, вмешательстве в работу судей Апелляционного суда Киева, Окружного административного суда Киева по делу о национализации Приватбанка, а также вмешательстве в работу судей путем несвоевременного назначения на должности.

Проверяются возможные нарушения при направлении представления на назначение бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана в Верховную Раду при отсутствии коалиции в парламенте и нарушения при отмене распоряжений Первомайской районной государственной администрации при зачислении земельного участка общей площадью 1,5 тысяч гектаров к землям запаса государственной собственности.

Кроме того, ГБР занимается расследованием дел о возможной утрате материальных носителей секретной информации, противоправном завладении имуществом базы Ивушка Украинского общества слепых, а также возможной незаконной переправки через границу с использованием заведомо поддельных документов.

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Напомним, 3 октября Порошенко не явился на допрос в ГБР. Сегодня экс-президента должны были допрашивать в качестве свидетеля по делу о поездке на Мальдивские острова.