"Зелибобы, вы берега совсем не видите": "слуга народа" оскандалилась из-за военных

Галина Третьякова / facebook.com/Галина Третьякова

Народная избранница от Слуги народа Галина Третьякова обвинила партию пятого президента Петра Порошенко Европейская солидарность в манипуляции общественным мнением. Такое заявление она сделала в связи с волной негодования из-за возможной отмены льгот для контрактных военных и ветеранов АТО.

По словам Треьяковой, партия Порошенко использует ветеранов и их нужды для политического буллинга. Кроме того, политсила нагло посягает на налоги украинцев, которые получают минимальные зарплаты и пенсии.

"Цель фракции ЕС одна: расшатывать ситуацию в стране, сдерживая любым способом экономическое развитие", - написала "слуга народа" в Facebook.

При этом она указала, что только экономическое развитие способствует улучшению социального положения населения.

Многие подписчики народной избранницы восприняли пост негативно: "Нужно предложить ей развить тему дальше: отменить льготы УБР второй мировой. Тогда ее дедаваевалы сами заклюют", "Дедам Сталин вводил льготы, а Сталин – это святое", "Вам тоже Порох в штанцы наложил?", "Зелибобы, вы берегов совсем не видите?", "Играйте с огнем, играйте. И думайте, что Ваша проблема - это "фракция ЕС" и "буллинг".

Напомним, что ранее нардеп из фракции Слуга народа Николай Тищенко оконфузился в стенах Верховной Рады.