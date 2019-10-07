"Так свинье и надо": украинцы кусают локти, что "и*аната Пороха" таксист не отвез "в психушку" - видео

Порошенко стал звездой Сети из-за упрямого таксиста / Reuters

В воскресенье, 6 октября, бывший президент Украины Петр Порошенко появился на "вече" на Майдане Независимости, где поддержал протестующих против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" и вляпался в конфуз с такси.

Отметим, после выступления Порошенко со своей супругой Мариной вознамерился отправиться домой – но упрямый таксист, который попался ему на Майдане, напрочь не захотел никуда ехать.

Добавим, что на видео отчетливо видно, как пятый президент Украины сел в такси, но уже через несколько секунд переговоров с водителем он закрыл дверь машины и ушел.

К слову, видео в буквальном смысле взорвало соцсети. Не высказал своего "экспертного" мнения разве только ленивый.

"И так должно быть везде в ресторане, транспорте, больнице и т.д, пусть попробует как живёт простой гражданин . Водителю присвоить звание: ЧЕЛОВЕК года", - убежден Виктор Самборский.

"Правильно зробив.У верхоній раді дрімає, а тут ожив уже пора за грати, тоді прикратяться всі страсті. Бо цьому не має ні кінця ні краю", - высказалась Марина Прихидько.

"Надо было сразу в российское посольство везти, и сдать путину", - отметил Михаил Любас.

"Завіз би прямо у псіхушку, а то він думає що він ще президент", - подчеркнула Ивгения Зубок.

"Корону с головы сними, ворюга! Твой поезд ушел!", - отметила Татьяна Добровольская.

"Шо хотив уйти с майдана та не получилось "порох счокатий", - говорит Руслана Захарко.

Жара и в Youtube – там граждане вообще не стесняются в выражениях.

"Та як посмів цей агент Кремля, зрадник України, сєпар, відмовити "Батькові нації" відвезти його додому", - сказал Дмитрий Осадчий.

"Ї*анат Порох , люди його не хочуть бо вже себе показав , а він все рівно лізе...", - добавил некто Джокер.

"Класс!!!!!! Так свинье и надо", - обрадовалась Марина Ключникова.

Читайте также"Подавись, с*ка!": Порошенко отшутился анекдотом после неудобного вопроса ГордонаНапомним, ранее лидер Национального корпуса Андрей Билецкий унизил Петра Порошенко за кулисами ток-шоу.

Билецкий обвинил Порошенко в том, что именно экс-президент согласился на "формулу Штайнмайера", которую сейчас же сам и критикует.

В свою очередь Порошенко заявил, что Билецкий не отвечает за Минский процесс, на что националист парировал, что он и его "побратимы" отвечали за "Минск-2" в 2014-2015 годах. В свою очередь бывший гарант возразил, что лидер Нацкорпуса не понимает, о чем говорит.