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"Мы с вами попрощаемся": Билецкий унизил Порошенко за кулисами ток-шоу

6 октября 2019, 16:06

Политиков захлестнула дискуссия по поводу реализации так называемой "формулы Штайнмайера".

Порошенко, Цеголко
Петра Порошенко унизили за кулисами ток-шоу / УНИАН

Участвовавшие в недавнем выпуске политического ток-шоу Савика Шустера экс-президент Петр Порошенко и лидер Национального корпуса Андрей Билецкий продолжили словесный поединок во время рекламной паузы.

Отметим, что политиков захлестнула дискуссия по поводу реализации так называемой "формулы Штайнмайера". 

Билецкий обвинил Порошенко в том, что именно экс-президент согласился на "формулу Штайнмайера", которую сейчас же сам и критикует.

Читайте также"Подавись, с*ка!": Порошенко отшутился анекдотом после неудобного вопроса ГордонаВ свою очередь Порошенко заявил, что Билецкий не отвечает за Минский процесс, на что националист парировал, что он и его "побратимы" отвечали за "Минск-2" в 2014-2015 годах. В свою очередь бывший гарант возразил, что лидер Нацкорпуса не понимает, о чем говорит.

"Будет прекрасно, если мы с вами попрощаемся, как и страна", - ответил Билецкий.

Порошенко ответил, что Билецкий не имеет ни прав ни полномочий говорить за всю страну: "За страну не имеешь ни оснований, ни полномочий".

Напомним, ранее Порошенко предложил помощь Владимиру Зеленскому в реализации Минских соглашений.

Петр Порошенко Савик Шустер Андрей Билецкий формула Штайнмайера
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