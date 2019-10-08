Первая ласточка: эксперт объяснил, почему арестовали Пашинского

Дела о стрельбе и коррупции в отношении Пашинского нужно расследовать параллельно - эксперт / Народный фронт

Происходящее вокруг Пашинского – нормальная ситуация. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил учредитель экспертной организации StateWatch Александр Леменов.

По его словам, арест Пашинского именно по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса связан с тем, что факты коррупции, в которой Пашинского также подозревали, гораздо сложнее доказать.

"На самом деле, коррупция – это одно из самых сложных преступлений. Особенно, если она связана с ценными бумагами, фондовыми рынками, какими транзакциями, дивидендами и т.д. Это реально сложно и долго нужно расследовать. Потому дела о стрельбе и коррупции должны расследоваться параллельно", - считает эксперт.

Читайте такжеАдвокат Пашинского заявил о его возможном убийстве в СИЗОПо его словам, дело Пашинского – лишь первая ласточка в вопросе громких посадок. "Безусловно, будут и дальнейшие шаги. Мы сейчас даже можем плюс-минус понимать, кого это еще коснется", - намекнул Леменов, не став уточнять каких-либо конкретных фамилий.

Напомним, 7 октября Печерский районный суд принял решение об аресте без права внесения залога бывшего депутата Верховной Рады от партии Народный фронт Сергея Пашинского по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 года. Нардеп пробудет под стражей до 4 декабря текущего года.

Сам Пашинский назвал свой арест "подарком" ко дню рождения президента РФ Владимира Путина.