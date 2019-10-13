"Мурло, везде лезет без мыла": "животное" Порошенко забыл, что он уже не президент

Петр Порошенко забыл, что он уже не президент / скриншот

Петр Порошенко никак не может сбросить из себя ореол бывшей должности и понять, что он уже не президент.

Так, Порошенко встретился с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун, о чем громогласно отчитался в соцсети.

Народный депутат Порошенко, который все еще видит себя президентом, в очередной раз озвучил шаги, которые должна предпринять Украина, чтобы стать членом НАТО.

"Мы сегодня здесь среди друзей. Все страны-члены НАТО, в том числе и члены Парламента, с большой надеждой смотрят на Украину и ожидают большого шага в направлении членства в НАТО. Следующей весной в Киеве будет проведено заседание Парламентской ассамблеи НАТО, о чем мы договорились еще в прошлом году. И мы точно должны воспользоваться этим шансом", - подчеркнул Порошенко.

К слову, многие украинцы заметили, что бывший президент до сих пор испытывает фантомные боли, связанные с утратой должности.

"Самий брехливий був президент всіх часів і народів", - сказал Владимир Борка.

"Він давно уже не президент чи ви забули?чого кругом лізе без мила?", - уточнила Лена Филипчук.

"Мурло", - сказал Степан Литвин.

"Тоді чому ви організовуєте Майдани в Україні проти позиції НАТО та ЄС, які ОФІЦІЙНО підтримали формулу Штайнмайєра? Ви ПРОТИ ЄС та НАТО?", – вопрошает Татьяна Долбина.

"Хто тобі дав такі уповноваження?", - возмутился Анатолий Артеменко.

"Він давно не призедент, мабуть забув", - высказалась Алла Геч.

"Вали нехер. Тварина", - пожелал Александр Свитюха.

"Лезет везде, хорошим стать хочет", - отметила Нелли Соломко.

Читайте также"Жаба душит, что кресло убежало": "хапуге" Порошенко напомнили о котлах на ДонбассеНапомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что главной ошибкой экс-президента Петра Порошенко является то, что он считает себя лидером нового Майдана.

При этом глава государства заверил, что кровопролития в случае организации массовых акций, к которым подталкивает Порошенко, не будет.

"Он (Порошенко, - ред.) против разведения (сил) и ему кажется, что в связи с этим может быть Майдан… он несколько подталкивает людей и своими СМИ, и своими действиями", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в Киеве.