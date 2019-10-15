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Конец военной карьеры: Зеленский отправил Кузьмука на покой

15 октября 2019, 16:48

Генерала армии Украины Кузьмука отправили в отставку по возрасту.

Александр Кузьмук
Зеленский уволил Кузьмука / УНИАН

Во вторник, 15 октября, президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы экс-министра обороны Александра Кузьмука, который ранее пригрозил бунтом заробитчан.

"Уволить генерала армии Украины Кузьмука Александра Ивановича с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды", - сказано в указе №751/2019 от 15 октября на сайте президента.

Отметим, Александр Кузьмуку 65 лет. В 1995-м  он возглавил Национальную гвардию Украины. Занимал должность министра обороны во времена президентства Леонида Кучмы - с 1996 до 2001 года и в конце 2004 - начале 2005 годов.

Был народным депутатом Верховной Рады 4-го и 6-го созывов. В 2007 году недолго побыл вице-премьер-министром Украины. С 11 марта 2010 года по 24 февраля 2014 года был внештатным советником экс-президента Януковича.

А 25 марта 2014 года в то время и. о. президента Украины Турчинов назначил Кузьмука своим внештатным советником по вопросам обороны.

Читайте такжеВынесли коллекцию дорогих часов. В Киеве воры "обчистили" квартиру экс-министра обороны КузьмукаНапомним, ранее бывший министр обороны Александр Кузьмук заявил, что если бы Украина не отказалась от своего ядерного вооружения, то она все равно не смогла бы им воспользоваться, так как управление им осуществлялось из Москвы.

По его словам, тактическое ядерное вооружение из Украины вывезли еще до распада СССР.

"Не секрет для Украины, что мы принимали участие в его (ядерного оружия – ред.) разработке, у нас достаточно ученых в этой области. Но давайте посмотрим, что мы имели? Не стояло на вооружении, а содержалось из стратегических наступательных вооружений. Это — межконтинентальные баллистические ракеты, стратегические авиационные комплексы с крылатыми ракетами и фронтовая авиация. Сразу хочу сказать (об этом мало кто знает), что на территории Украины не было тактического ядерного оружия. Его вывезли еще до развала Советского Союза. Если отрезать человеку голову, то что будут делать ноги и руки? Ничего. Это примерно то же самое.

Управление этими вооружениями идет из единого центра — Москвы, а по месту — исполнение в автоматическом режиме. Все коды — там. Когда разрабатывается оружие, создается и система управления", — рассказал Кузьмук.

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