Экс-министр обороны пригрозил бунтом заробитчан: украинцы в Польше могут схватиться за колы

Бывший министр обороны Украины и генерал армии Александр Кузьмук считает, что "антибандеровский" закон вможет рассорить заробитчан и поляков.

"Работающие в Польше украинцы могут схватиться за колы, если начнут сводить исторические счеты", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, "историю нужно знать, но сводить счеты нельзя".

"Варшава регулярно напоминает Киеву о событиях Волынской резни и деятельности лидеров Украинской повстанческой армии Степана Бандеры и Романа Шухевича. Однако украинцам тоже есть что вспомнить", — отметил Кузьмук.

"Если вспоминать историю, 100, 200 лет назад, даже короля Болеслава, 1000 лет назад, то мы столько наберем, что те миллион двести тысяч украинцев, которые сегодня в Польше, о которых сегодня вспомнили, "а может, с ними что-то будет". Да это пятый украинский фронт пошел в Польшу. И ничего с ним не будет. Да он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков от Львова до Киева повешенных", — заявил экс-министр обороны.

Напомним, ранее эксперты поделились с "Главредом" своими оценками польского закона об Институте национальной памяти и рассказали, как принятие этого закона повлияет на дальнейшие украинско-польские отношения.