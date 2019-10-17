Реализация формулы Штайнмайера: Зеленский может пойти путем Порошенко - эксперт

Формула Штайнмайера де-факто является детализацией восьмого и девятого пунктов "Минска-2", отметил Тарас Загородний / Фото УНИАН

Украина не сможет отказаться от формулы Штайнмайера, однако вправе требовать выполнения тех пунктов соглашений, которые касаются безопасности. Об этом заявил Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, формула Штайнмайера де-факто является детализацией восьмого и девятого пунктов "Минска-2", которые касаются выборов в ОРДЛО.

"Напомню, что пункты звучат следующим образом: прежде всего, прекращение военных действий, а дальше – разведение сил, причем не на 2 км, как предлагает Зеленский, а на 50 км, а для тяжелых вооружений – на 100 км. Поэтому, в принципе, формула частично соответствует духу Минских соглашений, частично – нет", - отметил Загородний.

Что будет происходить дальше и сможет ли украинская власть правильно воспользоваться этой ситуацией – вопрос открытый.

"Не исключено, что мы вернемся к ситуации, которая была в 2019 году при Порошенко. Тогда Порошенко тоже говорил, что не может имплементировать Минские соглашения и закрепить "особый статус" ОРДЛО, потому что эти решения не пропускает Верховная Рада. А теперь Зеленский может, показывая пальцем на митинги в Киеве, говорить западным партнерами, что не может имплементировать Минск", - заявил Загородний.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что так называемая формула Штайнмайера якобы позволяет удерживать процесс возвращения Донбасса под юрисдикцию Украины и назвал данный документ "болезненным компромиссом".