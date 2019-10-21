Рандеву в Токио: Зеленский встретится со Штайнмайером – СМИ

Зеленский встретится со Штайнмайером / офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Японию, куда прибыл на интронизацию императора, встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

По информации, рандеву Зеленского и Штайнмайера состоится в Токио 23 октября.

Кроме того, 22 октября президент Украины встретится также с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, передает "Интерфакс-Украина".

Читайте такжеЗеленский просит у Японии безвиз для украинцевНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал специальное видеообращение к украинцам, в котором детально высказался о своей позиции по грядущим переговорам в Нормандском формате, пресловутой формуле Штайнмайера и дальнейших шагах, которые предпримет официальный Киев по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

По словам главы страны, вызвавшее бурю возмущения недавнее согласование в Минске на переговорах ТКГ формулы Штанмайера не предполагает ни признания аннексии Крыма Россией, ни полного отказа от Донбасса, ни того, что выборы в ОРДЛО будут проходить уже "завтра и под дулами пулеметов".