Сказал Штайнмайеру, что его фамилия в Украине популярнее моей - Зеленский

Зеленский рассказал о встрече со Штайнмайером / офис президента Украины

Глава украинского государства Владимир Зеленский, который ранее озвучил ключевые условия встречи в нормандском формате, сказал президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что из-за его формулы тот стал более известный в Украине, чем Зеленский.

"Я ему сказал, что благодаря вашей формуле, ваша фамилия популярнее моей в Украине. У нас была очень хорошая встреча, предметная встреча. Все работают над тем, чтобы у нас появилась дата "нормандской встречи". И сам президент Штайнмайер тоже этого очень хочет", - рассказал Зеленский в интервью Сегодня.

Также президент Украины уточнил, что есть договоренность о встрече в нормандском формате после того, как будет согласован текст формулы Штайнмайера, и после разведения войск в трех участках на Донбассе.

Отметим, что в комментарих под видео украинцы обратили внимание, что за полгода президентства Валадимир Зеленский заметно постарел.

"Грустный какой-то президент", - добавил другой пользователь Сети.

"Больше интересует борьба с коррупцией в Украине - порошенко и его гопкомпания", - добавил еще один пользователь Сети.

"Порохоботы, завидуйте молча", - отметил некий гражданин под ником Юсер.

Читайте такжеЗеленский в Японии встретился со Штайнмайером: о чем говорилиНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал специальное видеообращение к украинцам, в котором детально высказался о своей позиции по грядущим переговорам в Нормандском формате, пресловутой формуле Штайнмайера и дальнейших шагах, которые предпримет официальный Киев по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

По словам главы страны, вызвавшее бурю возмущения недавнее согласование в Минске на переговорах ТКГ формулы Штанмайера не предполагает ни признания аннексии Крыма Россией, ни полного отказа от Донбасса, ни того, что выборы в ОРДЛО будут проходить уже "завтра и под дулами пулеметов".