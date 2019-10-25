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Оккупанты "порадовали" крымчан очередным "покращенням"

25 октября 2019, 11:58

Сергей Аксенов объявил войну незаконным мини-отелям с помощью повышения тарифов.

Сергей Аксенов
Сергей Аксенов / Facebook Сергея Аксенова

Прошедший сезон в аннексированном Российской Федерацией Крыму не был успешным, поэтому оккупанты придумали новый способ заработать денег. Так, так называемые местные власти решили бороться нелегальными малыми отелями, повысив тарифов на услуги ЖКХ.

По мнению "главы" Крыма Сергей Аксенова, на полуострове работает около трех тысяч нелегальных мини-отелей, поэтому он предложил засчитывать объемы потребления услуг ЖКХ "с помощью ресурсников"

"Практически во всех курортных городах существует нелегальный бизнес, когда собственники сдают жилплощадь, при этом налоги в бюджет, соответственно, не платятся. При этом количество потребляемой электроэнергии, водоснабжения и других ресурсов значительно возрастает", - цитирует приспешника Кремля Крым. Реалии.

Аксенов уверен, что владельцев мини-отелей необходимо заставить легализовать свой бизнес.

В свою очередь, директор крымского отеля Наталья Кириченко считает, что поднятие тарифов несправедливо по отношению к честным бизнесменам.

"Я не понимаю, каким образом можно вывести из тени отели, повышая коммунальные тарифы. Как можно простимулировать тех, кто платит налоги, кто работает легально, для того, чтобы они продолжали платить налоги и работать легально, повышая тарифы всем", - отметила предприниматель.

Напомним, что ранее крымские оккупанты решили спасти аннексированный остров с помощью игорного бизнеса.

Крым ЖКХ-тарифы Сергей Аксенов
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