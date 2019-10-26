"Украина добилась прогресса": Трамп аннулировал пошлину для некоторых украинских товаров

Трамп аннулировал пошлину для некоторых украинских товаров / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который ранее снял санкции с Турции после переговоров Путина с Эрдоганом, подписал указ, которым восстановил правила беспошлинной торговли для отдельных товаров украинского производства.

Стало известно, что американский лидер пошел на подобный шаг, поскольку Украина "обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности".

"Я предпринял это, посчитав, что Украина обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности. Украина добилась прогресса в обеспечении защиты прав интеллектуальной собственности. В соответствии с этим отменить приостановку соглашения о беспошлинной торговле согласно Генеральной системе преференций в отношении ряда украинских товаров", - сказано в сообщении на сайте Белого дома.

Отметим, что данное решение Трампа вступает в силу через 5 дней после публикации.

Читайте также"Президент Моццарела": Трамп угодил в публичный конфуз с переводомНапомним, ранее Эстония учредила пошлины за визы для украинцев. Такое заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Урмас Реймсалу.

По словам главы МИД Эстонии, в последнее время 90% соискателей визы хотят получить ее с целью трудоустройства. Поэтому, по его словам, в дальнейшем не оправдано сохранять такое исключение для граждан Украины.

Решение вступит в силу 1 ноября. Аналогично под действие данного новшества попадут и граждане Беларусии. Уточняется, что будет взиматься плата за получение национальной визы типа D на срок более 90 дней (до года) для пребывания с целью трудоустройства, обучения, длительного лечения и прочее.