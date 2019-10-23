Трамп снял санкции с Турции после переговоров Путина с Эрдоганом

Трамп ликвидировал санкции против Турции / Reuters

Президент США Дональд Трамп распорядился в связи с прекращением огня в Сирии снять санкции с Турции, которые были учреждены после смертоносного обстрела американской базы.

"Поэтому я поручил министру финансов отменить все санкции, введенные 14 октября в ответ на первоначальные наступательные действия Турции против курдов", - цитирует главу Белого дома CNN.

По словам Трампа, санкции отменят лишь в том случае, "если не случится что-то, что нас не устраивает". Президент США также напомнил, что Вашингтон полностью выводит свои войска с территории Сирии.

"Пусть кто-то еще сражается за этот окровавленный песок", — сказал он.

Трамп напомнил, что операция в Сирии должна была продлиться 30 дней, а в итоге затянулась на десять лет.

"Мы должны были быть там 30 дней. Это было почти 10 лет назад. Будем считать, что мы пробыли там 30 дней, и теперь мы уходим. Это должен был быть очень быстрый удар", - отметил глава государства.

Напомним, после шестичасовых переговоров между президентами Турции и России – Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным – турецкое Министерство обороны сообщило об окончании военной операции в Сирии.

Как ранее сообщалось, 16 октября глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что написал письмо-предупреждение своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Дональд Трамп отметил, что в послании он призывает остановить вторжение Турции в Сирию в рамках военной операции против курдских сил YPG, которых Анкара считает террористами. Также сообщалось, что Трамп пригрозил Эрдогану разрушить экономику Турции и призвал его "не быть дураком". В свою очередь, Эрдоган заявил, что Анкара это письмо "не забудет".