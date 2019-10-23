Турция заявила о завершении военной операции в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган / Jacobin

После шестичасовых переговоров между президентами Турции и России – Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным – турецкое Министерство обороны сообщило об окончании военной операции в Сирии.

В военном ведомстве уточнили, что решение принято в связи с выводом курдских боевиков из "безопасной зоны", передает Reuters. В Анкаре также заявили, что на этом этапе не нужно инициировать очередную операцию за пределами текущего района. А это, в свою очередь, означает окончание военного наступления.

Решение о завершении операции было объявлено после заключения соглашения между Турцией и Россией по размещению своих сил на границе с Сирией.

Напомним, 22 октября Путин и Эрдоган договорились о следующем:

завершение в Сирии турецкой операции Источник мира:

содействие РФ и Турции;

соблюдение интересов Сирии как суверенного государства;

с 23 октября российские и сирийские патрули приступят к выводу подразделений курдов из десятикилометровой зоны вдоль границы;

поддержка деятельности Конституционного комитета.



Как сообщал Главред, Турция ввела войска на территорию Сирии. США ввели санкции против турецких властей. Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Турция хочет очистить запад и восток Евфрата от террористических организаций, обеспечить безопасность своих границ и обеспечить возвращение сирийцев домой.

Стоит отметить, что Эрдоган начал военную операцию против YPG после того, как Дональд Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна завершит военную операцию на северо-востоке Сирии, когда курды сложат оружие в этом регионе.

16 октября глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что написал письмо-предупреждение своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Дональд Трамп отметил, что в послании он призывает остановить вторжение Турции в Сирию в рамках военной операции против курдских сил YPG, которых Анкара считает террористами. Также сообщалось, что Трамп пригрозил Эрдогану разрушить экономику Турции и призвал его "не быть дураком". В свою очередь, Эрдоган заявил, что Анкара это письмо "не забудет".