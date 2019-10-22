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"Судьбоносные решения": довольный Путин договорился с Эрдоганом

22 октября 2019, 21:24

Президенты России и Турции более шести часов вели переговоры.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин / скриншот

Президенты Турции и Российской Федерации во вторник, 22 октября, в Сочи провели переговоры, которые длились более шести часов. По завершению переговоров Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин объявили о принятии судьбоносных решений.

По словам российского лидера, главной темой переговоров стали ситуация в Сирии.

"Не могу не выразить удовлетворения тем, что нам в результате достаточно длительной и напряженной работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел обеих стран, решения, которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными, и позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе", – заявил на пресс-конференции Путин.

В свою очередь, Эрдоган указал, что Россия и Турция не допустят сепаратистских проявлений в регионе.

Кроме того, стороны подписали Меморандум, которым подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции и поддержали Аданское соглашение.

По результатам переговоров Путин и Эрдоган договорились о следующем:

  • завершение в Сирии турецкой операции Источник мира:
  • содействие РФ и Турции;
  • соблюдение интересов Сирии как суверенного государства;
  • с 23 октября российские и сирийские патрули приступят к выводу подразделений курдов из десятикилометровой зоны вдоль границы;
  • поддержка деятельности Конституционного комитета.

Напомним, что ранее государственный секретарь США Майк Помпео в весьма прямолинейном и угрожающем тоне высказался в адрес Турции, проводящей ныне военную операцию в Сирии.

Россия война Турция Сирия Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
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