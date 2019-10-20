В Германии заявили о победе Путина в Сирии без войны

В Германии Путина окрестили победителем / УНИАН

В Германии колумнист Михаэль Штюрмер высказал мнение, что президент России Владимир Путин смог "одержать победу без войны" в Сирии.

"Путин добился того, о чем только мечтали большинство умных военачальников на протяжении всей истории, — победы без войны", - пишет он в своей колонке для Die Welt.

Автор позитивно оценивает уход армии США с территории Сирии и полагает, что для Кремля в том регионе открываются большие возможности.

По словам Штюрмер, в отличие от Москвы, для НАТО настали не лучшие времена. Он полагает, что руководству альянса необходимо тщательно проанализировать ситуацию и сделать адекватные выводы.

Колумнист полагает, что ситуация в Сирии не пройдет бесследно для НАТО, а спровоцирует разногласия внутри блока.

Напомним, армия США покидает Сирию, солдат перебрасывают в западную часть Ирака для борьбы с ИГИЛ.