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Эстония учредила пошлины за визы для украинцев

25 сентября 2019, 00:16

Оплачивать оформление документов будут также граждане Беларуси.

Эстония, Украина, флаг
Эстония вернула пошлины за визы для украинцев и белорусов / Фото: cont.ws

Правительство Эстонии приняло решение об отмене существующего с 2010 года правила, согласно которому граждане Украины были освобождены от обязанности уплачивать государственную пошлину за рассмотрение заявок на долгосрочные визы.

Как сообщает Радио Свобода, такое заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Урмас Реймсалу.

По словам главы МИД Эстонии, в последнее время 90% соискателей визы хотят получить ее с целью трудоустройства. Поэтому, по его словам, в дальнейшем не оправдано сохранять такое исключение для граждан Украины.

Решение вступит в силу 1 ноября. Аналогично под действие данного новшества попадут и граждане Беларусии. Уточняется, что будет взиматься плата за получение национальной визы типа D на срок более 90 дней (до года) для пребывания с целью трудоустройства, обучения, длительного лечения и прочее.

Стоимость госпошлины за получение визы составит 80 евро. Согласно еще одному решению, принятому 24 сентября, эта сумма с 1 января 2020 вырастет до 100 евро.

В МИД уточнили, что граждане Украины, которые хотят посетить Эстонию на срок до 90 дней без права трудоустройства, будут, как и ранее, посещать страну бесплатно и без оформления визы. Такая возможность предоставляется обладателям биометрических паспортов.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что безвизовый режим для граждан Украины, которые приезжают на работу в данную прибалтийскую страну, не будет отменен.

Ранее глава эстонского МВД и лидер EKRE Март Хельме предложил отменить безвиз для украинцев - из-за слишком массовой трудовой миграции. Однако, его коллега, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, немедленно опроверг такое заявление.

безвизовый режим Эстония новости Украины и мира
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