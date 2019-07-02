Две страны отменили безвиз с Украиной: стали известны подробности

Украинцы могут посещать без виз 126 стран

Украина лишилась безвизового режима с Джибути и Бенином, переместившись с 40 на 44 место в рейтинге паспортов мира за второй квартал 2019 года, опубликованном компанией Henley & Partners.

Отныне украинцы могут посещать без виз 126 стран, при этом Украина в рейтинге делит 44-е место с Никарагуа и Тувалу.

Стоит отметить, что падение Украины в Индексе паспортов связано с тем, что Джибути и Бенин изменили свою визовую политику, и теперь украинцы должны получать электронную визу вместо визы по прибытии (методология Индекса паспортов засчитывает визу по прибытии как безвизовый въезд, электронную визу – нет).

Добавим, что Индекс паспортов Henley & Partners отражает последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.

Напомним, ранее стало известно, какие из стран мира отменили визовый режим для Украины в 2018-м.