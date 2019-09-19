Президент Эстонии рассказала, отменят ли безвиз для украинцев

Керсти Кальюлайд / Reuters

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что безвизовый режим для граждан Украины, которые приезжают на работу в данную прибалтийскую страну, не будет отменен.

Соответствующее заявление она сделал опубликовал портал в интервью ЕП отвечая на вопрос о возможности реализации главой МВД Эстонии, лидером Консервативной народной партии (EKRE) Мартом Хельме законодательных инициатив по отмене безвизового режима для трудовых мигрантов с Украины.

"Прежде всего, это (EKRE. — RT) — новая партия, которая впервые в правительстве, и мы должны простить им их некомпетентность. В конце концов, безвизовый режим — это режим между ЕС и Украиной, а не между Украиной и Эстонией, и этого, я думаю, достаточно для ответа", — сказала Кальюлайд.

Напомним, ранее глава эстонского МВД и лидер EKRE Март Хельме предложил отменить безвиз у Украинцев - из-за слишком массовой трудовой миграции. Однако, его коллега, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, немедленно опроверг такое заявление.



