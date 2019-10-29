Кого киевляне хотят видеть мэром Киева – опрос КМИС / Пресс-служба КГГА

Фаворитами предвыборной гонки на выборах мэра Киева 2019 стали три политика: нынешний глава города Виталий Кличко, "слуга народа" Александр Ткаченко и Андрей Пальчевский.

Так решили опрошенные КМИС респонденты, которые с выбором уже определились.

Больше 5% набрали следующие кандидаты:

Виталий Кличко – 36,6%;

Александр Ткаченко – 18%;

Андрей Пальчевский – 12,6%;

Александр Попов – 8,6%;

Николай Томенко – 8,1%;

Борислав Береза – 5,7%.

Опрос был проведен с 11 по 22 октября.

Кого киевляне хотят видеть мэром Киева – опрос КМИС

Напомним, в Офисе президента предложили провести внеочередные выборы мэра Киева и депутатов Киевского городского совета. Они могут состоятся уже до конца этого года.