Кого киевляне хотят видеть мэром Киева – опрос КМИС

Опрос КМИС показал, кто лидирует в предвыборной гонке на выборах мэра Киева 2019.
Фаворитами предвыборной гонки на выборах мэра Киева 2019 стали три политика: нынешний глава города Виталий Кличко, "слуга народа" Александр Ткаченко и Андрей Пальчевский.
Так решили опрошенные КМИС респонденты, которые с выбором уже определились.
Больше 5% набрали следующие кандидаты:
- Виталий Кличко – 36,6%;
- Александр Ткаченко – 18%;
- Андрей Пальчевский – 12,6%;
- Александр Попов – 8,6%;
- Николай Томенко – 8,1%;
- Борислав Береза – 5,7%.
Опрос был проведен с 11 по 22 октября.
Напомним, в Офисе президента предложили провести внеочередные выборы мэра Киева и депутатов Киевского городского совета. Они могут состоятся уже до конца этого года.