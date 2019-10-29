Отвод войск в Золотом приблизил встречу с Путиным, Меркель и Макроном - Зеленский

Отвод войск приблизил встречу лидеров нормандской четверки, заявил Зеленский / Reuters

Отвод войск в Золотом Луганской области приблизит проведение встречи лидеров нормандской четверки, отметил 29 октября, во вторник, после завершения Первого инвестиционного форума в Мариуполе президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заявил о запуске специального фонда для реинтеграции Донбасса.

"Я думаю, что нормандский формат очень сильно приблизили", – сказал президент Украины.

При этом Зеленский подчеркнул, что главной целью любого разведения сил является уменьшение количества возможностей для обстрелов.

"Никто не гонится за нормандским форматом прямо завтра. Нормандский формат – это еще одна возможность. То есть это несколько таких шагов к тому, чтобы обеспечить реальный режим тишины, не на словах, а реальный", – уточнил Зеленский.

Также президент добавил, что украинская сторона не идет на разведение сил там, где это опасно, передает Интерфакс-Украина.

В то же время глава МИД Украины Вадим Пристайко, который ранее сообщил о старте процесса разведения сил в Золотом, заявил, что далее все зависит от пророссийских боевиков.

"Сегодня Украина начала отвод войск в Золотом. Следующий пункт – Петровское, если там будет действовать режим прекращения огня. Мы выполняем нашу часть мирных соглашений и ожидаем того же от России", - высказался Пристайко на своей странице в Твиттер.

При этом глава МИД Украины уточнил, что остался один последний толчок, чтобы встреча "нормандской четверки" - Ангелы Меркель, Владимира Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона - таки состоялась в ноябре.

Читайте также"Зеленский готов к встрече с Путиным": Пристайко рассказал о третьей силе, которая принесет мирНапомним, ранее сообщалось, командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко во всеуслышание заявил, что отвод войск у Золотого Луганской области продлится три дня.

"В общем, мероприятия по разведению сил будут проходить на протяжении трех суток", - сказал Кравченко в ходе брифинга.

Кравченко подчеркнул, что еще около 30 дней займет разминирование участка около Золотого. После отвода войск на участок разведения пригласят представителей СМИ.

По словам командующего, за ходом отвода войск следят наблюдатели из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.